¡Cuidado! Así roban las huellas dactilares de tu teléfono sin que te des cuenta

PrintListener no requiere de herramientas adicionales, solo utiliza el micrófono del dispositivo.

La técnica es efectiva en un 27,9% de las huellas dactilares parciales y un 9,3% de las completas con cinco intentos.

Para proteger tus huellas dactilares, los expertos recomiendan:

Evitar deslizar el dedo sobre la pantalla mientras haces llamadas de audio o video. Usar un protector de pantalla mate, ya que puede afectar la precisión del sonido.

Este nuevo método de robo de huellas dactilares es un recordatorio de la importancia de proteger nuestros datos biométricos.

Aquí hay algunos consejos adicionales para proteger tus huellas dactilares:

Utiliza una contraseña o PIN fuerte para desbloquear tu teléfono.

No uses la misma huella dactilar para todos tus dispositivos.

Mantén actualizado el software de tu teléfono.

Ten cuidado con las aplicaciones que solicitas acceso a tus datos biométricos.

Al seguir estos consejos, puedes ayudar a proteger tus datos biométricos y evitar que sean robados.

Fuente: PrintListener: Uncovering the Vulnerability of Fingerprint Authentication via the Finger Friction Sound

