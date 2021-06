Ignacio Mier califica la relación de Morena y el Partido Verde como “virtuosa y sin traición”

Por Alejandro Caballero

Ciudad de México. Anticipada por todas las encuestas, la derrota por el control de la Cámara de Diputados de la alianza opositora Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, la hizo oficial el Instituto Nacional Electoral (INE) a las 23 horas del domingo 6 de junio.

El frustrado objetivo prioritario de la coalición impulsada por el empresario Claudio X. González de constituirse en nueva mayoría camaral y con ello tener el control del presupuesto federal, se intentó eludir con el discurso cupular de que se había evitado que la coalición de Morena y sus aliados PT y PVEM continuara aprobando reformas constitucionales, condición que nunca tuvo la alianza mayoritaria.

El centro de la disputa electoral del 6 de junio quedó finiquitado: Morena y sus aliados PVEM y PT tendrán poco más de 60 por ciento de las curules y con ello podrán aprobar sin necesitar un solo voto opositor el destino de los recursos públicos durante los tres últimos años del actual sexenio.

Con ello, en las votaciones y negociaciones en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura que entrará en funciones en septiembre próximo no se prevén cambios sustanciales:

Ignacio Mier Velazco, el coordinador de los diputados federales de Morena, festina: “El presupuesto para 2022 está garantizado. La coalición que formamos con el PT y el PVEM nos da la mayoría absoluta con amplio margen”.

–¿No le quita el sueño que para aprobarlo dependan de los votos del Partido Verde?

–No. No. De ser así no hubiéramos hecho la coalición. A diferencia de la alianza opositora, nosotros somos una coalición legislativa a la que nos unen muchas cosas. Nuestro compromiso abarcó municipios y la casi totalidad de los estados donde ganamos. La nuestra es una relación virtuosa, política e ideológicamente virtuosa. Por eso está firme.

Ante las declaraciones del @PRI_Nacional sobre acuerdos en el Congreso, no olvidemos que entre los apóstoles había dos Judas: Iscariote considerado traidor y Tadeo prudente y sensible. Estoy seguro que en el PRI habrá muchos Judas Tadeo que quieran transformar a México.

Karen Castrejón, la dirigente nacional del PVEM y próxima diputada federal, declaró el miércoles 9 en un acto conjunto con las dirigencias de Morena y el PT:

Y Gerardo Fernández Noroña, el vicecoordinador de la bancada del PT, asevera:

En su discurso poselectoral, los dirigentes de la alianza PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, se olvidaron del presupuesto y la mayoría absoluta (250 más uno), que alcanzó la alianza Morena-PT-Verde; y optaron por reivindicar que habían logrado evitar la mayoría calificada de Morena y sus aliados.

Gustavo A. Madero, expresidente del PAN, reviró a ese “triunfalismo” instalado en las cúpulas de la oposición. En un escrito publicado el miércoles 9 en El Heraldo de Chihuahua, fijó su postura: “Los que queríamos frenar a Morena… ¡tenemos muy poco que celebrar! Es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la Constitución. La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada”.

En su autocrítica proyectó que el bloque pro AMLO logrará 275 curules, “mayoría suficiente para aprobar todas las leyes y los presupuestos que quiera. Para cambios a la Constitución requerirá 59 votos adicionales que dice poder obtenerlos con el PRI, MC o PRD. Y arrasó en las gubernaturas: Ganó 11 de 15”.

Al argumentar su disenso con el discurso de las dirigencias de Va por México, Gustavo A. Madero, expresidente del PAN, subrayó: “Aunque nos duela reconocerlo, Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto, todas las iniciativas y cambios legales que quieran, con sus propios votos (igual que ahora); y podrán modificar la Constitución y los nombramientos si convencen a unos cuantos legisladores del PRI o MC (igual que ahora)”.

El gobernador de Chihuahua y también panista Javier Corral hizo eco del posicionamiento de Madero Muñoz. Escribió en un tuit: “Entre las peores cosas que hay en la política: el autoengaño. En sentido contrario, como cauce para mejorar, la autocrítica. Este artículo pone el dedo en esa llaga: cómo se están magnificando los resultados de la alianza PRIAN, y en otros casos la distorsión, como autoengaño”.

El coordinador de Morena, que por cierto no sabe si continuará al frente de la bancada, decisión que deberán tomar sus nuevos integrantes, informa sobre los temas que serán prioritarios para su bancada en la próxima legislatura.

En principio, considera que las reformas constitucionales y las modificaciones a diversas leyes aprobadas en el primer trienio del gobierno lopezobradorista “permitieron construir el andamiaje de la Cuarta Transformación. Lo que falta ahora es garantizar su ejecución y en ese punto el presupuesto es fundamental”.

Pero uno de los grandes pendientes a resolver, resalta, es la reforma electoral, que requiere mayoría calificada y que obliga a acuerdos que garanticen el voto de las dos terceras partes; además de una reforma fiscal que se puede aprobar con mayoría absoluta y una más que tiene que ver con ampliar los derechos de los niños y las niñas, sobre todo en la edad temprana y a la que considera no se opondría nadie.

Sobre la mayoría calificada necesaria para las reformas constitucionales que no alcanzó su partido, considera que se trató:

Detalla: “Podía ocurrir que llegábamos a un consenso en diputados y nos lo rechazaban en el Senado. Aun así logramos aprobar la nueva reforma educativa, la Guardia Nacional, la reforma al poder judicial y se consiguió con la participación a veces de diputados del PAN o del PRI, de MC y del Verde”.

Por lo pronto, el presidente López Obrador adelantó en su mañanera del jueves 10 que “en su momento” presentará una iniciativa de reforma a la Constitución en materia energética. Advirtió que enviará al Congreso las que sean necesarias para el país:

“Aun cuando no pasen o las rechacen… Voy a mandar la iniciativa y no va a haber –que espero que sí– mayoría calificada y, ¿quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazar la iniciativa en el caso que sucediera así. Quedará de manifiesto que no son representantes populares, sino de intereses creados… Será interesante presentar la iniciativa, que se debata, que el pueblo se entere, no presentarla sería una irresponsabilidad de mi parte”

Andrés Manuel López Obrador

Presiente de México