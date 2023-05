Derecha gana elección de consejeros constitucionales en Chile

En la jornada electoral en Chile para elegir a los consejeros constitucionales, la victoria fue para ultraderecha y la derecha, las cuales consiguieron 33 de los 50 escaños, lo que significa que tendrán el poder para redactar una nueva Carta Magna.

Por su parte, la corriente centroizquierda logró solamente 17 puestos, cuando lo requerido por la ley es un mínimo de tres quintos.

Analistas consideran que los resultados también son un juicio al actual gobierno de izquierda encabezado por Gabriel Boric, cuya coalición obtuvo un 28% de los votos.

El Partido Republicano, que defiende la dictadura de Augusto Pinochet, contrario a remplazar la Constitución heredada de ese mandato, consiguió el triunfo este domingo 7 de mayo con un 35.4 por ciento.

«Hoy podemos respirar un poco más tranquilos, un poco más aliviados y decir con responsabilidad y con esperanza que hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país, es el primer día de un nuevo comienzo para Chile» José Antonio Kast

En el discurso de la victoria declaró que no había nada que celebrar «porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos bien».

La elección también se destacó por la gran cantidad de votos nulos y en blanco, que superaron los 2.2 millones, más de un 21% del total.

Gabriel Boric llama al diálogo

En tanto, el presidente de Chile, Gabril Boric, reflexionó que el proceso constitucional desarrollado en 2022 «fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre los que pensamos distinto».

«Quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros. Le pido actuar con sabiduría y templanza» Gabril Boric

Desde el Palacio de la Moneda expresó que es necesario el diálogo para lograr acuerdos políticos con la oposición.

