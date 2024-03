Desde Tabasco, Claudia Sheinbaum solicita imparcialidad a la Iglesia

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, solicitó esta mañana a la Iglesia católica abstenerse de influir en las preferencias electorales durante las misas, en un esfuerzo por preservar la separación entre la iglesia y el estado y asegurar un proceso electoral imparcial.

También puedes leer: Fox y Calderón acabaron con el petróleo: Sheinbaum

Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por Javier May, candidato a la gubernatura del estado, Sheinbaum enfatizó que la Constitución establece límites claros a las asociaciones religiosas en el ámbito político.

Antes de comenzar su gira por tres municipios de Tabasco, la candidata reiteró su compromiso con combatir el pacto entre políticos y criminales, acusación que ha marcado a anteriores administraciones del Partido Acción Nacional (PAN). En particular, criticó al ex presidente Felipe Calderón por sus supuestas alianzas con el crimen organizado, argumentando que muchos de sus ex colaboradores ahora apoyan al frente opositor.

Refutando las acusaciones de su rival de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, Sheinbaum aseguró que su administración continuará luchando contra el crimen organizado y promoverá programas sociales para prevenir la delincuencia.

En cuanto a sus propuestas para Tabasco, Sheinbaum anunció planes ambiciosos que incluyen la conexión del Tren Maya a la refinería de Dos Bocas en Paraíso, la construcción de dos nuevas carreteras, la ampliación del puerto de Frontera, la tecnificación del campo, la construcción de un nuevo hospital del IMSS-Bienestar, y el apoyo al dragado de los ríos para prevenir inundaciones. Estas medidas buscan fortalecer el desarrollo económico y social de Tabasco y del sureste de México.

Foto: X

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com