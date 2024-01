Despintan 67 bardas con anuncios políticos en inmuebles públicos

Hasta 67 bardas con propaganda política distribuidas en 35 puntos de la capital poblana fueron despintadas por el Ayuntamiento de Puebla, informó la titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Xóchitl Zárate Tejeda.

En entrevista, la funcionaria municipal expuso que esta práctica fue realizada en distintas zonas del municipio, pero principalmente en juntas auxiliares, en donde destacó el contenido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, reconoció que había más bardas que no pudieron ser despintadas, debido a que eran propiedad privada.

Zárate Tejeda expuso que todos los propietarios de las bardas municipales fueron notificados por la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (Sgdu), pero sólo aquellos que reincidieron en la pinta de la misma, fueron acreedores a una multa.

No obstante, no especificó la cantidad de personas sancionadas, debido a que la dependencia a su cargo no le competen estos casos.

Cabe resaltar que con la modificación realizada al Código Reglamentario Municipal (Coremun), en el 2023, el Ayuntamiento tiene la facultad de sancionar a la persona y al político que realice pintas en bardas y espectaculares.

Dichas multas pueden ir desde los 200 a las 3 mil Unidades de Medida (UMA), es decir, de 20 mil a 311 mil 200 pesos, dependiendo del tamaño de cada barda.

Foto: Agencia Enfoque

