Diputada local arremete contra dirigencia del PAN por candidaturas

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez, arremetió contra la dirigencia local del albiazul por excluir de las candidaturas a perfiles críticos, luego de que le fue negada su reelección al Congreso de Puebla.

En entrevista, acusó a la cúpula del Comité Directivo Estatal (CDE) de causar la desbandada de panistas, por «dejar de lado» a cuadros y privilegiar a su grupo.

«A mí lo que me han dicho en el PAN es que no voy porque no estoy en el grupo disciplinado de mujeres que son sumisas y ante la tribuna no se pueden quedar calladas».

Guadalupe Leal Rodríguez

Diputada local