Diputado señala a edil de Tehuacán como responsable del problema de basura

Tehuacán continúa viviendo una crisis por el mal manejo de los residuos sólidos, debido a que el Ayuntamiento no ha ejecutado las acciones necesarias para su solución, afirmó el diputado por el distrito 24, con cabecera en dicho municipio, Fernando Sánchez Sasia.

El legislador local declaró que el gobierno municipal, encabezado por Pedro Tepole Hernández, no le ha dado prioridad a este tema, lo que genera que continúen llevando los residuos al relleno de Ciudad Serdán; hecho que implica un gasto hasta de 3 millones de pesos.

“Tehuacán está al garete, hay muchas ocurrencias, quieren hacer situaciones que no se han hecho con planeación (…) ahorita están plantando árboles, plantas endémicas, está bien, no me opongo a ello, pero queremos que le den prioridad al tema a lo más básico que es la recolección de la basura”

Fernando Sánchez Sasia

Diputado por el distrito 24