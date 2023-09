Ebrard dice no tener cabida en Morena, Delgado lo invita a dialogar

En entrevista radiofónica, Marcelo Ebrard aseveró que ya no tiene espacio en Morena, luego de que la víspera denunció presuntas inconsistencias en la encuesta por la candidatura presidencial del partido.

Te puede interesar: Gobernadores de la 4T avalan encuesta; Ebrard pide reponerla

Por separado, Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que Ebrard aún tiene espacio dentro del movimiento, por lo que confió en que permanezca en el partido.

En contexto, el presidente López Obrador dijo que si Ebrard decide ser candidato ciudadano, sin mencionar a Xóchitl Gálvez, podría mandar a la candidata del frente opositor al tercer lugar de las preferencias.

Ebrard sopesa su futuro

En entrevista con Radio Fórmula, Ebrard dijo que «no me esperaba lo que pasó ayer, hoy tomaremos decisiones y el lunes haremos una asamblea, lo que sí me queda claro es que en Morena no tenemos espacio«.

Sobre la posibilidad de irse a Movimiento Ciudadano o plantear una candidatura ciudadana, Ebrard respondió que «hay décadas en las que no pasa nada y hay días en los que pasa lo que no pasó en décadas y hoy es uno de esos días».

También puedes leer: Declaran ganadora de la encuesta de Morena a Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum quedó 10 puntos por encima de Marcelo Ebrard en todas las encuestas realizadas por Morena para elegir a su Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T

Además, dijo que «no soy una persona de impulso, ni una persona que no pueda aceptar que no ganamos» y recordó cuando AMLO le ganó en el proceso para ser candidato en ocasiones anteriores.

«Morena es la casa de Marcelo»

A su vez, Delgado señaló que “Marcelo es clave en nuestro movimiento de transformación. Ha sido un protagonista en estos últimos años, entonces él está comprometido con lo que está pasando en el país”.

“Morena es la casa de Marcelo y espero que así lo valore… Por supuesto que tiene cabida en Morena. Morena es del pueblo, de la gente”, añadió.

Al ser cuestionado sobre si Ebrard puede impugnar el proceso, dijo que está en su derecho; sin embargo, precisó que al firmar los acuerdos asumía que el resultado era inapelable.

Expuso que hubo un resultado muy consistente en la encuesta en favor de Claudia Sheinbaum y que si hubieran existido irregularidades se habría reflejado.

Sin embargo, el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo estar abierto a entablar un diálogo con Marcelo Ebrard.

Oposición, la perjudicada

Al pensar que Ebrard solo tiene dos opciones: una posible candidatura presidencial con Movimiento Ciudadano o lanzarse como aspirante independiente.

En su conferencia matutina, López Obrador consideró que si Ebrard opta por una candidatura ciudadana la más perjudicada será la oposición.

«A los que se están frotando las manos, no se dan cuenta… ¿Dónde tiene más jale Marcelo? En las clases medias. O sea, en una de esas la candidata de Claudio (Xóchitl Gálvez) se queda en tercer lugar» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Sin mencionar a Xóchitl Gálvez, AMLO puntualizó que si Ebrard decide ser candidato ciudadano podría mandar a la candidata del frente opositor al tercer o cuarto lugar de las preferencias.

Gráfico: Iván Castillo

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com