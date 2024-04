Eclipse solar, claves para entender el mayor evento astronómico

Los eclipses solares totales son eventos astronómicos realmente impresionantes. La Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, creando un espectáculo visual y permitiendo experimentos astronómicos.

Hace más de 100 años, un eclipse solar total confirmó la teoría de la relatividad de Einstein, demostrando la interconexión entre espacio, tiempo y gravedad.

El eclipse de este 8 de abril será visible en Norteamérica. Las claves para entenderlo incluyen diferenciar entre eclipse total, parcial y anular, y comprender por qué solo algunas regiones lo verán.

El eclipse durará aproximadamente 3 horas y será visible en México, Estados Unidos y Canadá. Cómo observarlo de manera segura y cómo se predicen estos eventos.

Los astrónomos predicen eclipses solares utilizando cálculos sobre las órbitas de la Luna y la Tierra. El próximo eclipse anular será visible en el sur de Argentina en octubre de este año.

No olvides que porque la Luna tape por completo al Sol y se perciba una repentina noche no significa que los rayos ultravioletas e infrarrojos que emite la estrella no alcancen a la Tierra, es por eso que debe tenerse en cuenta que estas radiaciones podrían causar daños irreversibles a los ojos.

Normalmente durante los eclipses la intensidad de la luz solar no permite que se lo observe fijamente el tiempo suficiente como para generar afecciones de este tipo, pero al disminuir su luminosidad resulta más tolerable mirarlo fijamente, por ello no se debe realizar ya que causaría una pérdida de visión central, entre otras complicaciones incurables.

La recomendación de los expertos es utilizar gafas de protección especialmente diseñadas para filtrar los rayos ultravioleta e infrarrojos que cumplan con la normativa ISO 12312-2. Intentar observar el eclipse a través de telescopios o cámaras tampoco es recomendable si no poseen los filtros de luz y radiación necesarios.

En caso de no poder ver el eclipse desde los países que comprenden el camino de la totalidad, la NASA va a transmitir el evento astronómico en vivo desde las 17 GMT (14 hora argentina) para que las personas en todo el mundo puedan disfrutarlo.

