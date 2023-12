Edil de Canoa afirma que pasadas autoridades sabían del picadero

A más de un mes de que fueron asesinadas siete personas en un picadero ubicado en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, el edil Paciano Ruperto Pérez Lima reveló que desde la presidencia municipal del 2016, encabezada por Luis Bank Serrato, se tenía conocimiento del lugar, pero ninguna de las administraciones posteriores lo desarticuló.

En entrevista, Pérez Lima detalló que previo a que tomara protesta para encabezar la alcaldía auxiliar en 2022, los distintos gobiernos municipales, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya habían llevado a cabo operativos hasta las faldas de la Malinche para encontrar zonas señaladas como venta de droga, pero el referido lugar siguió en funcionamiento.

Por su parte, dijo que no tenía conocimiento del picadero, pues reiteró que ese problema ya estaba siendo analizado por las autoridades municipales y estatales.

Cabe señalar que el pasado octubre, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo dijo que las autoridades tenían conocimiento del picadero desde hace siete años. No obstante, señaló que no intervinieron dichos lugares con anterioridad debido a que no habían recibido reportes ciudadanos.

El edil auxiliar dijo que hasta el momento, no se han localizado otros puntos en la demarcación que pongan en peligro la integridad de la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, expuso que hay operativos permanentes por parte de las autoridades auxiliares de San Miguel Canoa en conjunto con los elementos de la SSC, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quienes trabajan para combatir los hechos delictivos, dijo.

«La situación está tranquila, se está trabajando en ese tema y hay más presencia en el tema de seguridad (…), se continúa, bien coordinados el nivel municipal, estatal y federal» Consuelo Cruz Galindo

Secretaria de Seguridad Ciudadana

