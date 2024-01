Eduardo Castillo va por unidad y avala llegada de Chidiac

El diputado local por el distrito de Acatlán y coordinador de Morena en el Congreso, Eduardo Castillo López, afirmó que el priista Jorge Estefan Chidiac es «bienvenido» a la Cuarta Transformación, en caso de que decida dejar el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pese a que en un principio mencionó que Estefan Chidiac «debería quedarse en el tricolor», en entrevista este miércoles afirmó que el partido guinda «es de puertas abiertas».

Apeló a que Morena «necesita de todas y todos para ganar la próxima elección», por lo que acató el llamado a la unidad y afirmó que respetará la decisión del partido, si decide sumar al priísta.

El presidente de la Junta de Gobierno rechazó que la llegada de Estefan Chidiac pueda «quitar espacios» a los morenistas, al declarar que «cada quien tiene su capital político y sabe lo que representa en sus distritos»

En este sentido, Castillo López se apartó de las críticas que realizó el morenista Melitón Lozano Pérez contra Estefan Chidiac, pues el expresidente municipal de Izúcar de Matamoros lo tachó de «chapulín».

«Si la incorporación de Jorge es Integrarse al partido, pues sería bienvenido, si es integrarse a otro partido aliado, también, no le veo yo el problema, yo no me sumo a los comentarios que hace Melitón, yo respeto, pero no me sumo».

Eduardo Castillo López

Diputado Local de Puebla