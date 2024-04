Eduardo Rivera «hundió» a la capital poblana por Agua de Puebla

El candidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció que no hay una razón jurídica para retirar el contrato que él entregó durante su primer periodo como presidente municipal a la empresa Concesiones Integrales para hacerse cargo del servicio de agua, por lo que sólo queda exigirle a la empresa que mejorer su trabajo.

El abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla declaró en entrevista que la privatización del agua en Puebla ha sido usada por Morena en las últimas elecciones como bandera política, pero dijo que ni el gobernador, ni el Congreso del Estado, con mayoría de representación del partido guinda, han hecho algo para tumbar la concesión.

De igual forma, Rivera Pérez mencionó que desde el mismo Poder Legislativo con mayoría de morenistas fue que se avaló el incremento a las tarifas del servicio de agua en la entidad. Mencionó que en su momento, el estatus jurídico de la concesión fue avalado por «todos los partidos políticos» en el Congreso.

«Si tanto la usan de bandera en elecciones, ¿Por qué no la quitan? ¿Por qué el gobierno actual no la quita? ¿Por qué el Congreso actual no la echa para atrás?, me parece que se ha desvirtuado el debate»

Eduardo Rivera Pérez

Candidato a la gubernatura por Mejor Rumbo para Puebla