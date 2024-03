Eduardo Alcántara apoyará candidatura de su esposa con Morena

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, afirmó que respaldará la candidatura de su esposa María de la Barrera Angón, quien buscará una curul local con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista, el legislador anunció que apoyará la campaña de la aspirante a diputada «con lo que pueda», y minimizó una posible represalia por parte del PAN, donde mantiene un litigio para evitar su expulsión.

«No me puede expulsar porque ya me expulsó, hoy el PAN no me puede aplicar que por apoyar a un candidato de otro partido procedería mi expulsión, estoy en el limbo»

Eduardo Alcántara Montiel

Diputado local del PAN