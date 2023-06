El mundo no quiere conflictos entre China y EEUU: Xi Jinping

Xi Jinping, presidente chino, se reunió este lunes con Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, en el Gran Palacio del Pueblo.

El Gran Palacio del Pueblo es un edificio situado en la Plaza de Tiananmén, usado para actividades legislativas y ceremoniales del gobierno chino.

El presidente chino señaló que el mundo se está desarrollando y los tiempos están cambiando.

Xi indicó que la Tierra es lo suficientemente grande como para albergar el desarrollo y la prosperidad de China y Estados Unidos.

«Chinos y estadounidenses son personas dignas, seguras de sí mismas y autosuficientes», afirmó Xi, añadiendo que ambos tienen derecho a buscar una vida mejor.

Xi sostuvo que la comunidad internacional está preocupada en general por el estado actual de las relaciones entre China y Estados Unidos.

Por su parte, Blinken transmitió los saludos de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, al presidente Xi.

Manifestó que Biden cree que Estados Unidos y China tienen la obligación de gestionar responsablemente sus relaciones.

Estados Unidos se compromete a retomar la agenda fijada por los dos presidentes en Bali, aseveró Blinken.

«Estados Unidos mantiene los compromisos contraídos por el presidente Biden, a saber, que Estados Unidos no busca una nueva Guerra Fría, no pretende cambiar el sistema de China, sus alianzas no están dirigidas contra China, no apoya la ‘independencia de Taiwán’ y no busca el conflicto con China»

Antony Blinken

Secretario de Estado estadounidense