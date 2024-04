El tráiler de ‘Deadpool & Wolverine’ despeja el misterio de Hugh Jackman

El tráiler de «Deadpool & Wolverine» causa sensación, revelando la razón detrás del regreso de Hugh Jackman al personaje, cumpliendo expectativas de los fans.

Desde hace años, Hugh Jackman había rechazado interpretar nuevamente a Wolverine, pero ahora cambió de opinión, en una secuela que promete ser épica.

Hugh Jackman, quien se retiró tras ‘Logan‘, regresa ahora a Marvel con la secuela de Deadpool. La dinámica entre los personajes promete satisfacer a los fanáticos.

El tráiler finalmente da respuesta a la gran pregunta sobre por qué Hugh Jackman decidió volver a interpretar a Wolverine, revelando su deseo de explorar una dinámica no explorada anteriormente.

En una entrevista con CNN dejó claro que no se trataba de una resurrección ni nada parecido, sino que la historia de Deadpool & Wolverine transcurre “antes” de Logan. “Realmente creí que había terminado y estaba en paz con el asunto. Me preguntaban todos los días en entrevistas o Ryan Reynolds me llamaba para pedirme que volviera, y le decía que no. Pero alguien me dijo, creo que mi esposa Deb, ‘¿qué quieres hacer después [de Logan]?’ Un día estaba conduciendo y me pregunté ‘¿qué quiero hacer?’ Y el pensamiento me vino”, destacó Hugh Jackman.

La película está programada para el 26 de julio y muestra una relación tensa entre Deadpool y Wolverine, con un humor característico.

El avance muestra la inclusión de Wolverine en el MCU y presenta una pelea intensa entre los dos personajes principales al ritmo de «Like a Prayer«.

“Porque cuando pienso en mí, Reynolds y Wolverine, que son rivales clásicos de los cómics, existe una dinámica que nunca pude hacer como Wolverine”, sentenciaba dando a entender que esa rivalidad, esa relación de enemigos icónica, ese tira y afloja, es algo que efectivamente no había explorado en los 17 años que estuvo en la saga de los mutantes. Era una cuenta pendiente que los fans pidieron durante mucho tiempo y que, al parecer, él también quería experimentar.

Por lo que el regreso de Hugh Jackman a Marvel, junto con la inclusión de Deadpool en el MCU, marca un hito importante en la franquicia y genera entusiasmo entre los seguidores.

