En comisiones, aprueban Fondo de Pensiones para el Bienestar

Con 19 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a distintas Leyes y se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Podría interesarte: López Obrador defiende reforma a pensiones para proteger a trabajadores

En este marco, la coordinación parlamentaria de Morena explicó que la propuesta versa en la creación de un fondo noble, generoso y solidario, que no compromete los recursos de las y los trabajadores ni al sistema que regula las afores.

También señaló que lo que hace es darle cumplimiento a lo establecido en las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), de que las cuentas inactivas, después de 10 años pasen a formar parte del fondo que está constituido por otras fuentes de financiamiento.

“Es un fondo compensatorio, complementario, solidario, que no afecta recursos fiscales comprometidos, que no afecta los derechos de los trabajadores y no toca la afores, las afores no se tocan”, sostuvo al tiempo de declarar que los ahorros son imprescriptibles.

Al destacar que se trata de un proyecto noble y generoso en beneficio de los trabajadores mexicanos, el legislador Ignacio Mier invitó a las fracciones parlamentarias de oposición a leer la iniciativa y dar su voto a favor de garantizar pensiones dignas.

En el mismo tenor, la legisladora Cisneros Luján, quien preside la Comisión en comento, expuso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar se crea a través de un fideicomiso público cuyo fiduciario será el Banco de México.

“El propósito es que contemos en México con un fondo solidario de pensiones que pueda ser un fondo complementario para que los trabajadores que iniciaron a laboral a partir de 1997 (…) puedan aspirar a tener, cuando se jubilen, el 100 por ciento de su salario base de cotización”, apuntó.

Foto: Archivo El Ciudadano México

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com