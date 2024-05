En libertad provisional mujer que llevó cadáver de su tío a pedir préstamo

La justicia brasileña decretó este jueves la libertad provisional para la mujer que llevó a su tío muerto en una silla de ruedas a un banco en Río de Janeiro. La jueza Luciana Mocco aceptó la denuncia por “tentativa de estafa” y “profanación de cadáver” presentada por la Fiscalía.

También puedes leer: Mujer lleva el cadáver de su tío al banco para sacar dinero | Video

La magistrada, sin embargo, rechazó la prisión preventiva, argumentando que la acusada tiene residencia fija y no representa un peligro para la instrucción ni para el orden público. Aunque el caso tuvo gran repercusión internacional, la jueza consideró que no justifica la privación de libertad.

La mujer deberá cumplir medidas cautelares, así como no ausentarse de Río por más de siete días sin autorización del tribunal.

Los hechos ocurrieron el 16 de abril en una agencia bancaria de Bangú, donde la mujer intentó obtener un préstamo a nombre de su tío fallecido.

La Fiscalía sostiene que la mujer, de forma consciente, profanó el cadáver de su tío, buscando un préstamo de 17 mil 975 reales (unos 3 mil 500 dólares) a su nombre.

Un video grabado por una empleada del banco muestra como la mujer intentaba sostener erguida la cabeza de su tío, al que también hablaba como si estuviera vivo: “Tío, ¿está escuchando? Necesita firmar. Si no firma, no hay manera. Yo no puedo firmar por usted”.

En paralelo, también fue abierta una investigación contra la mujer por «homicidio imprudente». Para la Policía «no hay dudas de que sabía que su tío estaba muerto». Además, incurrió en una «omisión flagrante de socorro» al ir con él a un centro comercial en vez de a un hospital, poco antes de acudir al banco.

También puedes leer: Obispo Rangel fue hallado en hotel y con viagra, revelan autoridades

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com