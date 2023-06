Enroques en Gabinete serían definitivos en el sexenio, prevé AMLO

Andrés Manuel López Obrador está pensando en un «reacomodo definitivo» en su Gabinete para lo que resta de su administración.

Te puede interesar: Andrés Manuel López Obrador marca pautas para designar sucesor

Marcelo Ebrard y Adán Augusto López son los secretarios de Estado que dimitirán para buscar la candidatura presidencial de Morena.

«Lo estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que el Gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

El presidente recalcó que no quiere apostar a que se den otros cambios, si no aprovechar ya para «terminar con el equipo que me ayuda».

También agradeció «mucho a los que están decididos a participar como candidatos, nos han ayudado bastante”.

Recientemente, López Obrador recomendó separarse de sus cargos públicos a los aspirantes presidenciales de Morena.

Lo anterior, para poder participar en la encuesta que definirá al abanderado morenista en las elecciones del próximo año.

López Obrador recalcó «que ya el Gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea, 1 año y 3 meses».

“Vamos a cuidar bien de que el equipo se mantenga, que no se sienta la salida de estos que son del más alto nivel, sobre todo moral y político”, destacó.

También puedes leer: Presidenciables deben renunciar a cargos, filtran recomendación de AMLO

Hace unos días, AMLO respaldó la idea que los aspirantes presidenciales abandonen su cargo para centrarse de lleno en sus candidaturas.

El canciller Marcelo Ebrard será el primero que renunciará a su cargo, el próximo lunes 12 de junio.

Será un día antes cuando se realice el Consejo Nacional de Morena, donde sacarán los parámetros para definir la ruta rumbo al 2024.

Fotos: Twitter

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com