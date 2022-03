Entendimos que Ucrania no será miembro de la OTAN: Zelenski

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, expresó este martes durante la reunión de los líderes de los Estados miembros de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido que su país reconoce que no podría formar parte de la OTAN.

«Entendimos que Ucrania no será miembro de la OTAN. Lo entendemos, somos personas razonables», afirmó el presidente ucraniano ante la sesión por videoconferencia.

El presidente de Ucrania denunció las declaraciones contradictorias de la Alianza en relación con la posible adhesión de su país a la OTAN. «Durante años nos hablaban sobre las puertas supuestamente abiertas pero también oímos que no podemos entrar, es verdad, hay que reconocerlo», expresó Zelenski.

Asimismo, afirmó que Kiev actualmente no aspira a la activación del artículo 5 del tratado de la OTAN sobre la defensa colectiva, aunque considera que el cielo de Ucrania debe protegerse como el de la Alianza. En este sentido, el presidente ucraniano tachó de «autohipnosis» los temores de Occidente de que su participación en el conflicto en Ucrania pueda provocar la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. «El poder de las organizaciones en el que todos nosotros confiábamos ha sido cuestionado por las fuerzas de las convenciones internacionales«, lamentó Zelenski.

Garantías de seguridad

Al mismo tiempo, el mandatario ucraniano instó a los países occidentales a aumentar considerablemente los suministros de equipamiento militar para su país, detallando que las fuerzas de Ucrania se encuentran en una situación de grave necesidad de aviones. Aunque Zelenski agradeció a los presentes por la asistencia militar, reveló que los volúmenes ofrecidos por sus socios para una semana se gastan en tan solo 20 horas.

Hablando de la cooperación con Occidente, Zelenski precisó también que Kiev necesita nuevos formatos de colaboración y las garantías de seguridad individuales. «Si no podemos entrar por la puerta abierta, entonces debemos cooperar con esas comunidades que nos protegerán y nos darán garantías», concluyó el mandatario ucraniano.

El estatus neutral de Ucrania

Mientras, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, subrayó este martes la importancia de conseguir el estatus neutral de Ucrania en la práctica. «Me gustaría subrayar que la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania, aprobada en 1990 en un referéndum popular, estipula la aspiración de convertirse en un Estado neutral, no participar en bloques militares, no aceptar, no producir ni adquirir armas nucleares», señaló Pátrushev al agregar que la Constitución de Ucrania de 1996 también hace referencia al acta.

«Por eso es necesario lograr el estatus neutral de Ucrania y descartar la posibilidad de su admisión en la OTAN», enfatizó. Al mismo tiempo, el secretario del Consejo de Seguridad ruso agregó que Rusia promoverá el desarrollo de Ucrania y la normalización de la vida del pueblo hermano.

