Espectaculares, no; casa por casa, sí, dice AMLO a presidenciables de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los aspirantes de Morena a la candidatura a la presidencia, a no contratar costosos anuncios espectaculares porque “no sirven” y les recomendó visitar casa por casa para promoverse.

LEER ADEMÁS: Pide AMLO una red social Threads libre de manipulación y «bots»

“Claro – subrayó el presidente-, se termina muy cansado, pero muy satisfecho, porque ahí es donde va uno estableciendo diálogo con la gente”.

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre los espectaculares de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, López Obrador respondió: “Ojalá no lo hagan; que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores; que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”.

Añadio que si los aspirantes están contratando esa publicidad “no estarían actuando correctamente”.

También dijo que ni las mesas de análisis en medios ni los comentarios de los conductores, o las notas favorables en radio y prensa escrita funcionan para promover una imagen política; y menos aún los publicistas.

“No funcionan los publicistas, no les hagan caso. No tienen conocimiento de las pasiones, de los sentimientos del pueblo de México. No conocen… esos publicistas no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente. Les falta recorrer el país, conocer el país. México es un mosaico cultural. No es lo mismo Valladolid que Yucatán, que Chilpancingo; o que Parral o que San Quintín. Son muchos México. ¿Qué van a saber estos?”, concluyo.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com