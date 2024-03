Evidencian resistencia del IMSS ante servicios de aborto en Puebla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha mostrado resistencia para cumplir con el servicio de aborto al que las mujeres del estado de Puebla pueden acceder de forma gratuita desde diciembre del año pasado, informó la asesora de Género del Gobierno del estado, Marisol Calva.

La funcionaria estatal expuso que debido a esta resistencia, únicamente cuatro hospitales, de los siete que se anunciaron en un inicio, prestan este servicio, al cual las gestantes pueden acceder, siempre y cuando soliciten el acompañamiento del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), y el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis).

Marisol Calva detalló que la Secretaría de Salud ha llevado a cabo reuniones para coordinar este tema en la entidad, pero en ninguna de ellas han estado presentes representantes del IMSS, por lo que también desconocen cuáles son los centros de salud del Seguro Social que pueden ser usados para este servicio.

«Se hizo un llamado al IMSS para que pueda estar respondiendo cuáles son las clínicas en las que se van a otorgar estos servicios, porque no han asistido a las convocatorias. El IMSS no se está poniendo, pero no da respuesta»

Marisol Calva

Asesora de Género del Gobierno del Estado