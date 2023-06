Exhiben audio del sindicato «Benito Juárez» amenazando a trabajadores

El secretario de Conflictos del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Fabián Lazcano Abascal, junto a la contadora, Francisca Lozada, y la abogada Maribel Castillo, fueron exhibidos a través de audios amenazando a trabajadores sindicalizados para mostrar respaldo en redes sociales al secretario general, Gonzalo Juárez Méndez.

A través de un audio de poco más de 30 minutos, se exhibió como se le solicita a los trabajadores brindar apoyo puntual en redes sociales a Gonzalo Juárez, como muestra de agradecimiento por la base y puesto laboral que ostentan.

Todo ello para mostrar una falsa imagen de apoyo al líder sindical por parte de los trabajadores, a pesar del repudio que existe entre gran parte de los sindicalizados. Esto quedó demostrado cuando la plantilla laboral lo dejó celebrando sólo su reelección el pasado 9 de junio, tras un proceso de poco más de ocho horas en el Parque de Maquinarias.

En el audio, se escucha al secretario Fabián Lazcano repetir constantemente a los sindicalizados que hay gente que pagaría por una base en el Ayuntamiento de Puebla y que si no se sienten a gusto podrían buscar trabajo en otro lado.

De igual forma, la abogada Maribel Castillo recriminó que tiene que «andar persiguiendo la participación de los sindicalizados» en redes sociales, por lo que les reprochó que se les exige poco a cambio de todo lo que la dirigencia hace por toda la plantilla laboral.

Maribel Castillo advirtió que se lleva un registro de la participación de poco más de 200 agremiados, tanto en redes sociales como en eventos presenciales, además les pide evitar la grilla, pues el secretario «se entera de todo».

«Es poco lo que se les pide. Se lleva un récord en participación en redes sociales y cuando se les convoca a asistir en un evento. Debemos ser los primeros en ponernos la camiseta. Gracias a ellos ustedes trabajan y encima de eso están grillando. Respeten a la institución que les da trabajo» Maribel Castillo

Abogada

A la contadora Francica Lozada se le escucha solicitando no cuestionar las decisiones del sindicato, pues eso habla bien de ellos, toda vez que al no externar quejas, dan a entender que tienen confianza en la gestión de Gonzalo Juárez.

Se desconoce la fecha en que fue tomado este audio, sin embargo, en éste se oye a la contadora decir que no es el momento de solicitar un aumento salarial, y reitera la advertencia de que el secretario se entera de todo «aunque no lo crean», por lo que no es recomendable hacer grilla.

En días pasados surgieron testimonios de empleados de la Comuna señalando que el proceso de reelección de Juárez Méndez estuvo amañado, porque las boletas para votar incluían folios de trabajador y el rostro del secretario General como única opción para sufragar.

Sin embargo, el área de comunicación del sindicato siempre reconoció la simulación de este acto, ya que desde un inicio se informó que la planilla de Gonzalo Juárez era la única inscrita en las votaciones y que los trabajadores habían sido convocados ese día para el evento del «Proceso de Reelección».

Foto: Agencia Enfoque

