Exigen renuncia de Rivera por inseguridad; edil pide soluciones

Ante la ola de inseguridad en la capital, los regidores del Ayuntamiento de Puebla, de la fracción Morena-PT, exigieron la renuncia del edil panista Eduardo Rivera Pérez y de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Consuelo Cruz Galindo, al señalar que hay omisiones en su desempeño.

En tanto, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Puebla, Antonio López Ruiz, anunció que planteará la comparecencia de Consuelo Cruz Galindo, titular de Seguridad Ciudadana (SSC) para que informe datos, estrategias e investigaciones sobre los 20 hechos violentos que se han suscitado hasta el momento durante las últimas tres semanas.

Ante los señalamientos, el alcalde capitalino dijo que hará caso omiso a los diputados que critican su desempeño, ya que aseguró que sólo buscan sacar «raja política», por lo que exhortó a no politizar estos temas.

El concejal de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, mencionó que Rivera Pérez ha descuidado el municipio por estar enfocado en su «campaña electoral» rumbo al 2024.

Asimismo, comentó que los regidores opositores han decidido dejar de respaldar a Cruz Galindo, al referir que no está preparada lo suficiente para ocupar el cargo que tiene actualmente, por lo que exigen que también presente su renuncia lo más pronto posible.

El morenista señaló que Cruz Galindo no ha trabajado lo suficiente para combatir la inseguridad y los hechos delictivos que se han suscitado en las últimas semanas en los picaderos y mercados de la capital, lo que ha dejado a más de 12 personas sin vida.

Por tal motivo, exhortó al Ayuntamiento destituir a la funcionaria municipal, pues expuso que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 8 de cada 10 poblanos se sienten inseguros.

Por su parte, el coordinador del PT, Antonio López Ruiz, adelantó que en la reunión de Junta de Gobierno y Coordinación Política de este miércoles 8 de noviembre se pondrá el tema sobre la mesa, al señalar que no se deben minimizar las ejecuciones recientes.

El representante por Puebla capital aseveró que no se pueden tolerar estos niveles de inseguridad en la ciudad y cuestionó que la estrategia del gobierno municipal, encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, no da resultados.

«Yo creo que sí, vamos a platicar mañana en Junta de Gobierno, pero yo creo que ya empezó esto y esto no había pasado antes. No normalicemos una ejecución, no lo normalicemos, algo está pasando, algo no están haciendo bien»

Antonio López Ruiz

Coordinador del PT