Familiares de amedrentador intervinieron en su liberación: Riestra

El candidato a la presidencia municipal de Puebla, Mario Riestra Piña, aseguró que el sujeto que lo amenazó de muerte en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán está identificado y ya fue denunciado, no obstante, reveló que familiares intervinieron para que fuera liberado.

Esto luego de haber denunciado que recibió amenazas de muerte, mientras realizaba un acto de campaña, por un sujeto que lo amedrentó y le advirtió que su cabeza tenía un precio de 15 mil pesos.

«Se le había resguardado y después ya no pude darle seguimiento al asunto porque me llevaron a otro punto y lo que me reportaron es que los familiares lo soltaron. Llegaron sus familiares en grupo donde lo tenían custodiado, elementos de seguridad».

Mario Riestra Piña