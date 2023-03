Felicita AMLO a Guillermo del Toro por ganar el Óscar

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al director de cine, Guillermo del Toro, por ganar el Oscar a mejor película animada con Pinocho.

Al iniciar su conferencia matutina, el mandatario señaló que Del Toro es un mexicano excepcional y un orgullo para México.

“Felicitación a Guillermo del Toro, director del cine mexicano por el premio Oscar con la película Pinocho, nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional, cineasta, Guillermo del Toro, es un orgullo para México” Andrés Manuel López Obrador

Guillermo del Toro le ganó en la contienda a: “Marcel the Shell With Shoes On”, “Puss in Boots: The Last Wish”, “The Sea Beast”, y “Turning Red”.

Con este Óscar, Del Toro suma tres premios Óscar a lo largo de su trayectoria por parte de la academia que reconoce lo mejor del cine internacional.

En su discurso, el cineasta, llamó a mantener la animación en la conversación, y está lista para ponerla en un siguiente nivel. Dedicó su premio a su esposa, hijos y a sus padres: «No están conmigo, pero están conmigo y soy su hijo, los amo», dijo

La animación es el cine, la animación no es un género, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, estamos listos, por favor ayúdennos a mantener la animación en la conversación Guillermo Del Toro

Trayectoria de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro, es un director, guionista, productor y novelista, galardonado con el Premio Goya y varias veces con el Premio Ariel. Es acreedor del Globo de Oro y de tres Óscar como Mejor director y Mejor película, ambos por La forma del agua, y mejor película animada con Pinocho.

Entre sus obras más conocidas se encuetran: Hellboy, Blade II, El Laberinto del Fuano, El Espinazo del DIablo, Pacific Rim, Crimson Peak y El callejón de las almas perdidas.

Foto: Archivo El Ciudadano

