Fernando Morales dice estar preparado para debate a la gubernatura

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Fernando Morales Martínez, aseveró que no necesita preparase para el debate en el que se enfrentará con sus adversarios, pues sostuvo que a estado involucrado en este tipo de participaciones toda su vida.

Durante rueda de prensa, Morales Martínez prevé que en el encuentro que tenga con Eduardo Rivera Pérez, candidato de la alianza Mejor Rumbo para Puebla, y Alejandro Armenta Mier, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, haya ataques y confrontamientos, pues es algo que espera la ciudadanía, dijo.

En ese sentido, el cemecista hizo un llamado al Instituto Electoral Estatal (IEE) para que el formato del debate entre los tres candidatos a la gubernatura sea con una participación de cinco minutos consecutivos por cada uno, así como una réplica de máximo tres minutos.

Lo anterior, al referir que el formato del primer debate presidencial que se llevó a cabo este domingo 7 de abril no fue el mejor, pues señaló que la participación de cada candidato se vio muy reducida, motivo por el que no expusieron totalmente sus propuestas, además de que no hubo oportunidad para que dieran «golpes contundentes».

«En tan poquito tiempo no puedes explayarte, ni siquiera para dar los golpes contundentes, si es que tú quisieras no te alcanza el tiempo, nuestra propuesta es que sean abiertos de cinco minutos sobre estos dos temas y explayarte» indicó.

El próximo 12 de mayo se llevará a cabo el debate entre los tres candidatos a la gubernatura de Puebla en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a punto de las 17:00 horas.

Presenta 10 propuestas como parte de su campaña

En otro tema, el candidato a la gubernatura Fernando Morales dio a conocer 10 de las 20 propuestas que forman parte de su campaña, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, entre las que destacan el programa de desayunos calientes y la restricción de la concesión de Agua de Puebla.

Asimismo, adelantó que en caso de ganar la contienda electoral, no vivirá en Casa Puebla, residencia oficial de los gobernadores de Puebla, pues consideró que es un gasto que no deben pagar las y los ciudadanos.

Cabe resaltar que el exgobernador, Miguel Barbosa Huerta, fue quien decidió no habitar en la referida vivienda durante su gobierno, motivo por el que convirtió este lugar en un parque recreativo.

Las 10 propuestas que presentó Fernando Morales son:

Pena de 50 años de cárcel a asaltantes de transporte público, negocio y vía pública Tratamientos y medicinas gratuitas a niñas y niños de 0 a 17 años Ampliar la cobertura de programa de Desayunos Calientes Salario mínimo garantizado a madres solteras, en situación de violencia y discapacitadas Pago 5 mil pesos a campesinos durante época de sequía Construcción de Instituto para la comunidad LGBTIQ+ Programa Estatal de Crédito a Emprendedores Anular concesión de la empresa Agua de Puebla Costo cero de la verificación Publicación trimestral de los estados de cuenta del gobierno estatal

