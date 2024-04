¿Fofo Márquez llega a acuerdo millonario para obtener libertad?

En las redes sociales circula información sobre un posible acuerdo entre Edith ‘N’ y Fofo Márquez con el que podría salir pronto de la cárcel. Esto deviene de una supuesta declaración de su víctima Edith N en la que asegura que le otorgó un perdón a su agresor.

También puedes leer: Acusan a Niurka Marcos de sacrificar perros en rituales de santería

Edith ‘N’ fue agredida por Fofo Márquez tras un altercado de tránsito, lo que lo llevó a ser procesado por tentativa de feminicidio y permanecer en prisión.

Se rumorea que Edith habría otorgado un perdón a Fofo Márquez a cambio de una suma millonaria, pero ella niega haber llegado a un acuerdo.

No obstante, una supuesta declaración de la mujer, circula por redes sociales y en ella se afirma que ambos llegaron a un acuerdo que beneficia a las dos partes. Esto se puede leer en el supuesto comunicado:

“Acepté el acuerdo reparatorio porque creo en la importancia de brindar segundas oportunidades en la vida, todos cometemos errores, pero lo fundamental es reconocerlos y trabajar para enmendarlos. Él está sinceramente arrepentido por sus acciones y está comprometido a hacer las cosas bien en el futuro, creo que este acuerdo no sólo beneficia a ambas partes involucradas, sino que también abre la puerta a la reconciliación y al perdón”.

Se destacó que el rumor fue iniciado por el abogado Eduardo Sales a través de X, en donde mencionó que Fofo “N” habría pagado a la víctima 16 millones de pesos. Por lo que el influencer saldría de la cárcel pronto.

Por su parte, Edith ‘N’ desmintió el supuesto acuerdo, señalando que el caso sigue en proceso y no procede ningún perdón o reparación del daño.

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, afirma el mensaje que recibió Rubalcava como respuesta.

Mientras tanto, la Fiscalía sigue recolectando evidencia para sustentar la acusación por tentativa de feminicidio, mientras la defensa de Fofo Márquez busca su exoneración.

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com