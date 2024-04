Gobernador llama a no politizar asesinatos en Puebla

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, hizo un llamado para que hechos como el reciente hallazgo de cuerpos decapitados y desmembrados en Periférico Ecológico no sean usados para politizar la seguridad pública dentro del actual proceso electoral.

En rueda de prensa, Sergio Salomón Céspedes señaló que ni los candidatos ni los partidos políticos deben aprovecharse de los casos de ejecuciones ocurridos en días recientes en Puebla y su zona metropolitana para sacar raja política.

El mandatario poblano indicó que su administración no busca ocultar lo que ocurre en Puebla, sino únicamente darle su justa dimensión y otorgarle la atención que merece para lograr el bienestar de la ciudadanía.

Enfatizó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno harán el trabajo necesario para dar seguridad a los habitantes de Puebla y lograr arrestar a los responsables de todos los hechos que ocurren.

De igual forma, expresó que la ciudadanía puede identificar quiénes son los actores que buscan lucrar con este tipo de situaciones únicamente para su beneficio y no para generar una oferta política.

«El tema no es calentar ni echar a pelear al pueblo, sino que debatan las ideas y las propuestas. No las descalificaciones, porque si no estamos abonando a un clima de violencia y son generadores de violencia argumentando que es política»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

gobernador de Puebla