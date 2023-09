Gobernador pide ampliar al doble las propuestas de aspirantes ante comisión de elecciones de Morena

El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió que el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir candidato a la gubernatura tenga mayor apertura y amplíe su terna a más aspirantes.

En rueda de prensa, el gobernador Céspedes Peregrina pidió que sean cuatro hombres y cuatro mujeres los aspirantes que participen en el proceso interno de designación de candidato para las elecciones del próximo año, pues consideró que hay varios perfiles con la capacidad de coordinar el movimiento en Puebla por la Cuarta Transformación.

Expuso que Morena puede llevar a cabo sin problemas una definición de candidaturas entre ocho perfiles, por lo que hizo el llamado a la Comisión Nacional de Elección de Morena para dar mayor apertura en la convocatoria.

«Todos tiene el derecho de encabezar los esfuerzos para coordinar el movimiento aquí en Puebla de la Cuarta Transformación. Yo creo que valdría mucho la pena, y mi posición, mi postura y mi petición es que se abran un poco más los espacios, por lo menos a que puedan ser cuatro hombres y cuatro mujeres para que puedan participar en ello» Sergio Salomón Céspedes Peregrina

De igual forma, el mandatario poblano descartó que en su administración se esté gestando un «dedazo» para definir al coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad, por lo que pidió evitar señalamientos innecesarios, ya que estos sólo generan divisiones al interior del partido obradorista.

Reconoció que el sábado sostuvo una reunión con la dirigencia de Morena y sus consejeros, así como alcaldes emanados del partido guinda, no obstante, descartó que esto haya sido para dar línea o generar especulaciones de cara a la definición de abanderados.

Candidatos tienen obligación de mantener gobernabilidad

El gobernador de Puebla también hizo un llamado a quienes han promocionado sus aspiraciones rumbo a las elecciones del próximo año para mantener la gobernabilidad de Puebla.

Por ello, pidió que los aspirantes afinen bien sus estrategias políticas, y en el caso de los morenistas, que se dirijan bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

«Que la línea partidista, que su visión o estrategia corra alterna a la unidad y a la gobernabilidad del estado, al progreso del estado» Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Expresó que en este proceso espera ataques contra su persona por parte de candidatos, pero dijo que cuando se trate de generar inestabilidad en Puebla, él defenderá a la entidad.

Foto: Agencia Enfoque

