Gobierno será firme contra cierre de carreteras, advierte tras operativo en la México-Puebla

La detención de dos personas que presuntamente se dedicaban a realizar actividades delictivas, fue la causa por la que habitantes de Santa Rita Tlahuapan bloquearon la autopista México-Puebla la noche del 27 de septiembre.

Así lo informó el secretario estatal de gobernación, Javier Aquino Limón, quien además, dijo que el gobierno de Puebla será firme para intervenir y actuar en contra de los bloqueos en carreteras, más cuando no existe ninguna legitimidad social para hacerlo.

«No vamos a permitir que esto suceda, cuando sean actividades como estas, que no tienen ninguna legitimación social. En general, no estamos de acuerdo con ello, pero cuando tiene una causa como la que se propició esta vez, vamos a ser muy contundentes para que esto no suceda.»

Javier Aquino Limón

Secretario de Gobernación del Estado de Puebla