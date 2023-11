«Hablamos de nuestras familias»: AMLO ante visita de Sheinbaum

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó la visita de la precandidata Claudia Sheinbaum Pardo ayer 28 de noviembre a Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario nacional comentó que la Doctora Sheinbaum «tenía interés de platicar con él», sin especificar por qué asunto.

Asimismo, aseguró que en ningún momento ha solicitado a la gente votar por ella, únicamente «reconoce su honestidad e inteligencia».

«Yo no me estoy pronunciando de que la gente vote a favor de ella (…) Claudia Sheinbaum es muy inteligente y honesta. No es inadecuado el que me haya reunido con ella en horario laboral»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México