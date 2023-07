IMSS denuncia a empresa por caso de niña prensada en elevador

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció penalmente a la empresa Sitravem que da mantenimiento a sus elevadores.

Lo anterior, por la muerte de una niña que quedó prensada en el ascensor del Hospital General de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Además, el Instituto separó del cargo a los empleados encargados del mantenimiento del hospital, mientras se realizan la investigación.

A través de un comunicado, el IMSS aseguró que colabora con las autoridades locales que realizan la investigación sobre el caso.

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Víctor por su probable participación en el delito de homicidio culposo.

Víctor fue el camillero que trasladaba a la niña en el elevador que falló, ocasionando que la pequeña de 6 años quedara prensada y muriera.

El camillero aseguró, en un video subido a las redes sociales, que él también fue una “víctima” del incidente.

En el video, difundido por sus compañeros del IMSS, Víctor aparece en la cama de un hospital donde se encuentra detenido por los hechos.

“También fui víctima, también quedé encerrado”, dijo, asegurando que intentó rescatar a la menor.

«A mí no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima. Quedé encerrado y tuve que salir por un agujero complicado. Incluso intenté rescatar a la bebé, hice todo lo que pude»

Víctor

Camillero detenido