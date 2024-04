INE desmiente a panistas sobre debates y afirma que partidos declinaron

El consejero de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Gerardo Sánchez Yanes, rechazó que los Consejos Distritales hayan negado la organización de debates entre candidatos a diputados federales, y declaró que fueron los mismos partidos políticos quienes declinaron.

Lo anterior, desmiente la versión de los candidatos panistas a diputaciones federales, José Juan Espinosa Torres y Carolina Beauregard Martínez, quienes acusaron que el órgano electoral decidió no realizar los debates por «falta de recursos».

En respuesta, Sánchez Yanes reconoció que el INE no cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a cabo este ejercicio, no obstante, puntualizó que este no fue el factor principal para no confrontar a los contendientes, pues señaló que las estructuras políticas rechazaron continuar con el proceso.

Sin decir nombres, expuso que candidatos de dos distritos sí buscaban reunirse y compartir ideas con sus adversarios, pero los partidos políticos que los representan decidieron no hacerlo porque «no les convenía».

«Yo creo que se les picaron las costillas a algunos y decidieron que sí querían debatir (…), yo lo dije claramente, habrá algunos candidatos que digan que sí, pero los partidos dijeron que no y deje abierta la posibilidad que si en algún distrito se organizaban. Nosotros les daremos todas las facilidades» Gerardo Sánchez Yanes

Consejero de la Junta Local del INE

Gerardo Sánchez reiteró que pese a que el INE no cuenta con recursos suficientes para los debates, sí ofrece las condiciones necesarias para llevarlos a cabo en la sala de sesiones de la Junta Local, la cual tiene la tecnología necesaria para transmitir el encuentro a través de redes sociales.

Por lo anterior, hizo un llamado a los abanderados de los partidos políticos a acercarse al órgano electoral en caso de que busquen debatir, pues consideró que estos ejercicios democráticos son importantes.

