Informa presidencia a Céspedes sobre vínculos de Ardelio Vargas con García Luna

La presidencia de la República envió el gobernador Salomón Céspedes un informe sobre el recientemente nombrado subsecretario de Desarrollo Político, Ardelio Vargas Fosado, por sus vínculos con el extitular de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo en su conferencia mañanera que “de manera muy respetuosa y además porque le tenemos mucha confianza, se le dio un informe completo al gobernador de Puebla, Sergio Salomón”.

López Obrador añadió: “ respetuosos de su ámbito de competencia, sí le presentamos un informe sobre esta persona, que tiene esos antecedentes. No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal y sí tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente”.

El presidente dijo que en los tiempos de la Policía Federal y de Genaro García Luna “padecimos de un narcoestado que nos hizo mucho daño al país y no queremos nada con eso”.

“Hay la gran ventaja, grandísima ventaja, de que el gobernador de Puebla es una gente de primera, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, al que estimamos mucho. También por esa confianza podemos informar”, concluyó.

Foto: Agencia Enfoque

