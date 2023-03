Inician retiro y clausura de espectaculares irregulares en Puebla

El gobierno de Puebla iniciará esta semana los procedimientos administrativos para el retiro y clausura de espectaculares irregulares e ilegales que están colocados en las áreas de competencia estatal.

Así lo informó la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Beatriz Manrique Guevara, quien señaló que se tienen identificados 147 anuncios soportados y 14 estructuras de mobiliario en puentes vehiculares que están colocados en zonas prohibidas.

Indicó que esta semana comenzarán con el retiro de dos espectaculares y 31 inicios de procedimientos, por no cumplir con lo que marca la ley.

Explicó que los espectaculares ilegales son aquellos que no son susceptibles de ser regularizados, debido a que se encuentran en áreas verdes, mientras que los irregulares sí se pueden regularizar, por lo que exhortó a los propietarios a que lo hagan ante la dependencia.

Manrique Guevara dio a conocer que habrá multas de hasta un millón 800 mil pesos para los propietarios de espectaculares ilegales e irregulares en Puebla.

Precisó que al Estado le costará entre 80 a 100 mil pesos el retiro de dichas estructuras, monto que debe ser solventado por el dueño del anuncio si quiere recuperarlo.

La funcionaria estatal también aclaró que su dependencia no regulará anuncios ni espectaculares que contengan propaganda electoral, toda vez que existen instancias específicas para ello.

“Esta Secretaría no regula anuncios o propaganda electoral, lo que regula es la instalación conforme a la ley o no de las estructuras, en cuanto a contenido, la ley es muy específica y existen las instancias para revisar la legalidad o no de los contenidos de los espectaculares”

Beatriz Manrique Guevara

Titular de la Smadsot