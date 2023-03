Iniciativa sobre ejército estadounidense en México no se habló con legisladores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó sobre su encuentro con legisladores de Estados Unidos el fin de semana; mencionó que no se trató el tema de la iniciativa para que las fuerzas armadas estadounidenses tuvieran presencia en México.

El mandatario reiteró que es un tema no negociable y que tiene motivos políticos.

“Si no frenamos, si no deteníamos el tema del tráfico del fentanilo a Estados Unidos. Ya no lo hicieron por resto, porque ya quedó claro que eso no lo aceptamos, eso ofende a México, ofende nuestra independencia como país soberano que somos, ayer no se trató ese asunto”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México