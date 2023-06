Javier Lozano sugiere formar un frente organizado contra Morena

El exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, criticó que la militancia del albiazul en Puebla permanece «callada y muy divida», en comparación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En entrevista, señaló que la pasividad del panismo complicará el escenario para la oposición rumbo a la elección del 2024, por lo que llamó a formar un frente organizado.

«El escenario se ve muy difícil porque veo una oposición muy dividida, no veo una oposición que esté cohesionada, no veo que estemos organizados, no veo que haya una estructura, la generosidad será necesaria para hacerle frente a esta maquinaria brutal que es Morena»

Javier Lozano Alarcón

Exsenador del PAN