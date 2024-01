Jennifer Hermoso dice haber sido amenazada y presionada en el caso Rubiales

Jennifer Hermoso, actual jugadora de los Tigres femenil de la Liga MX, confesó que tras el beso no consensuado que le dio Luis Rubiales, después de que España ganará el Mundial el año pasado, recibió amenazas por parte de aficionados.

La jugadora española, también relató las presiones realizadas por el entonces presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, después de que estallará el escándalo del polémico beso.

Pues aquí está el vídeo que demuestra que la @rfef miente y que es Luis Rubiales el que saltó sobre Jennifer Hermoso antes de besarla en la boca. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que va a ofrecerle acciones para denunciar la agresión machista. pic.twitter.com/tbPe4NLTBP — Rubén Sánchez🔻 (@RubenSanchezTW) August 28, 2023

La jugadora reveló, durante el programa “Planeta Calleja”, que a través de las redes sociales muchos aficionados le han mandado mensajes con amenazas de agresiones e incluso le han deseado que se lesione, tras el caso de Luis Rubiales y el beso que le dio el exdirectivo el pasado 20 de agosto de 2023.

“Cuando abres las redes sociales, te llegan. Y por mucho que no quieras, al final acabas viendo cosas que no son agradables…lo más fuerte que me han dicho ha sido ‘como te vea por la calle te apuñalo’. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado”, afirmó.

Durante el programa, que se grabó en Islandia, Jenni Hermoso también reveló las presiones que recibió por parte del expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después del polémico beso.

“Hablé con él en el avión. Me dijo que por favor hiciera un video, que no pasaba nada… Que lo hiciera por sus hijas, que estaban detrás en el avión llorando. Le respondí que no iba a hacer eso. Yo no había propiciado nada. Me pedía, por favor, que lo pensara”, aseguró la jugadora de Tigres.

Además, Hermoso confesó que lo mismo “se lo pidieron a otra jugadora” con el objetivo de “decir que era un acto de espontaneidad, de efusividad”, algo que tampoco consiguieron.

“Luego sufro más presiones. En Ibiza siguen, le comunico a mi agencia que hagan lo que sea para que me dejen tranquila. Siguen insistiendo. Luego con familia, amigos… Ya en España hicieron una asamblea y pasó todo. Me han seguido los paparazzi…”, afirmaba con tristeza la delantera.

🎙️ Jenni Hermoso en @Planeta_Calleja:



🗣️"Nadie tiene un manuscrito de cómo se debe sentir alguien que le han hecho algo. Me han dicho de todo, me han amenazado, me insultaban… por seguir sonriendo, por seguir viviendo"



🗣️"No quiere decir que te pase algo y yo tenga que ir en… pic.twitter.com/MqeQzZez8r — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) January 15, 2024

