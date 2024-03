José Chedraui perfila a Mónica Silva como síndica municipal

El candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla, José Chedraui Budib, confirmó, en su registro ante el Instituto Estatal Electoral, que la diputada local con licencia, Mónica Silva Ruiz, será síndica del Ayuntamiento en caso de salir victorioso en las elecciones del próximo 2 de junio.

Este sábado 9 de marzo, el abanderado de la coalición Seguimos Haciendo Historia entregó al Instituto Electoral del Estado (IEE) los nombres de los integrantes que conformarían su planilla, misma que será analizada por consejeros de esta institución.

Desde ahí, el futuro abanderado de Morena informó que Mónica Silva sí será parte de su administración, en caso de ganar las elecciones, al igual que otros perfiles, como el secretario de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, quien sería regidor.

De igual forma, descartó que el diputado local, Eduardo Alcántara Montiel vaya a formar parte de este equipo, aunque dijo que sí habrá representación de la sección 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Asimismo, dijo que tendrán lugar en su administración el ex diputado local, Iván Herrera Villagómez, e Ivonne Enriquez, quien es conocida por ser ex esposa del líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Enriquez, aunque no mencionó para que cargo los tiene proyectados.

José Chedraui también comentó en su momento que en su proyecto habría lugar para Claudia Rivera Vivanco, quien fue aspirante a la presidencia municipal de Puebla, pero a la ex alcaldesa ya se le entregó una candidatura a diputada federal.

Durante su registro oficial ante la autoridad electoral Chedraui, respaldó la importancia de recuperar la capital del estado. Destacó que en la segunda etapa de la transformación será posible cimentar los avances y trabajar a profundidad para seguir cambiando vidas juntos, por una Puebla más justa, democrática y próspera.

Destacó su propósito de escuchar las necesidades de las y los poblanos, así como su vocación de servicio para generar cambios positivos que permitan reflejar los valores y esperanza de la ciudad de Puebla.

Foto: Especial

