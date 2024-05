José Juan me pidió candidatura por dedazo: Juan Carlos Natale

Antes de ser candidato a diputado federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, José Juan Espinosa buscó al diputado federal del Partido Verde Ecologista, Juan Carlos Natale, para obtener por «dedazo» una candidatura en la alianza que encabeza Morena.

Así lo reveló el propio Juan Carlos Natale, quien dijo que al ver que no era posible conseguir una candidatura sin antes medirse en una encuesta, José Juan Espinosa se volvió priista al siguiente día.

«Me habló por teléfono y me dijo que le ayudara a ser diputado federal por el Partido Verde, que le abriera un espacio para ser candidato por el Verde. Le dije que yo no decido eso, que va a haber encuestas. Al otro día de que me habló estaba inscrito con el PRI, ahora es el priista».

Juan Carlos Natale

Diputado federal del Partido Verde Ecologista