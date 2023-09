Jugadoras de la Selección de España acuden a la concentración pese a estar inconformes

Las internacionales españolas convocadas por Montse Tomé, a pesar de que la gran mayoría se declaró no seleccionables, viajaron este martes a su lugar de concentración en Valencia, sin que se haya despejado la incertidumbre sobre su presencia para los partidos de Liga de Naciones.

La nueva DT sorprendió el lunes al anunciar una lista para los partidos contra Suecia y Suiza, donde no fue convocada Jenni Hermoso, y en la que incluyó a una quincena de campeonas del mundo y varias otras jugadoras que habían pedido no ser seleccionadas mientras no hubiera cambios en la Federación.

Las campeonas Olga Carmona, Misa Rodríguez, Eva Navarro, Oihane Hernández y Athenea del Castillo viajaron desde Madrid a Valencia, desde donde se dirigieron a su hotel de concentración en la localidad de Oliva, informó a la Federación Española.

Todas ellas, menos Athenea, firmaron un comunicado el viernes en el que 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, señalaron que consideraban que no se daban las condiciones para su vuelta a la Roja tras el escándalo del beso forzado del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 September 18, 2023

La legislación contempla duras sanciones económicas de hasta 32 mil dólares (más de 500 mil pesos) y de pérdida de licencia federativa entre dos y cinco años en caso de no acudir a la llamada de la selección.

“Ni me lo imagino (sancionar a las jugadoras), vamos a encontrar soluciones antes, lo que no se puede es seguir cometiendo injusticias y perjudicando” a las jugadoras, afirmó este martes el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.