La candidatura a gobernador aún no está definida: Julio Huerta

La decisión de la candidatura rumbo a la sucesión de 2024 está por definirse y le corresponde a la ciudadanía, aseveró el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, en un encuentro con líderes de la región de Chignahuapan.



Huerta Gómez rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga favoritos en la contienda y dijo que quienes promueven esa versión y pregonan una supuesta cercanía con el mandatario, están mintiendo.

“Aquellos que juegan con la percepción de que: yo soy, ya me dijeron, el que está ahí en palacio nacional ya me dijo, fulanito ya me dijo… Eso, pues, definitivamente que es mentira; hay que llamarlo por su nombre. Esto es una situación que está por definirse”

Julio Huerta

Secretario de Gobernación del estado de Puebla