Labor en el gobierno y apego a la 4T, elementos a mi favor: Olivia Salomón

La ex secretaria de Economía de Puebla, Olivia Salomón Vibaldo, consideró que su trabajo en el gobierno estatal no solo dio buenos resultados sino que se identificó con los valores de la Cuarta Transformación.

Salomón Vibaldo dijo que su desempeñó en la Secretaría de Economía habla de todo lo que puede dar un gobierno de Morena, con la atracción de inversiones extranjeras y la generación de empleos, logradas cuando estuvo al frente de aquella dependencia.

En entrevista con televisoras locales, la aspirante a la candidatura de Morena a gobernadora de Puebla, destacó que los indicadores del estado, como el crecimiento de la economía en 5.2 por ciento, hacen una diferencia a su favor en relación con otros aspirantes.

«Lo que dice la convocatoria (para aspirantes a la candidatura a gobernadora) también es el criterio de selección; de cómo representas a un movimiento. En el caso de la función que tuve como secretaria de Economía, puedes hablar de lo que es un gobierno de Morena, que puede atraer inversión, generar empleos, trabajar por el bienestar de poblanos. Entonces, yo considero que mi trabajo dentro de un gobierno de Morena representa los valores de la Cuarta Transformación.»

Olivia Salomón consideró que su aporte al gobierno estatal y una buena relación con el Consejo Estatal de Morena, son elementos para tener confianza en que obtendrá el aval requerido para continuar en el proceso interno rumbo a la candidatura.

Renuncié al cargo fue lo correcto, dice la exsecretaria de Economía

La exfuncionaria también habló de su renuncia al cargo, mucho antes de que la convocatoria la excluyera como requisito para registrarse como aspirante a la candidatura a gobernador (a).

La morenista expuso que dejar su cargo fue lo correcto, pues de esta forma la ciudadanía estará convencida de que no está haciendo uso de recursos públicos ni aprovechando su cargo para promover sus aspiraciones políticas, además de que era importante cerrar su ciclo como funcionaria pública antes de emprender su camino para ser candidata.

«Pienso que (renunciar) fue lo correcto, para que el ciudadano se sienta convencido de que no estás usando recursos públicos; no estás usando tu puesto para una promoción personal. Esperé los tiempos y yo había tomado la decisión. No importa lo que diga la convocatoria, estoy convencida de que lo correcto era renunciar para iniciar este nuevo proyecto,» concluyó.