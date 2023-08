Lamenta AMLO que en América sigan avanzando los gobiernos de derecha

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que en América siga avanzando la derecha sobre los gobiernos que buscan que triunfe la justicia social.

Tras ser cuestionado sobre el triunfo de Javier Milei, político de ultraderecha, en las elecciones primarias de Argentina, AMLO aseguró que la derecha es contraria a la justicia social.

López Obrador dijo que en Argentina ya se les olvidó que los gobiernos de derecha han dejado a su economía en una situación lamentable, según información de El Universal.

“No estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a voltear a ver a los pobres, los desprotegidos y los humillados; no, la derecha no piensa en el sufrimiento de la gente, no le importa el pueblo, gobierna para una minoría”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México