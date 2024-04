Presidente critica otorgamiento de prisión domiciliaria a Murillo Karam

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la rapidez del Poder Judicial en conceder la prisión domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado en el caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano expresó su preocupación por la aparente rapidez con la que se concedió la medida al exfuncionario, contrastando con la situación de miles de presos sin sentencia.

“Lo de ayer que dejaron en libertad domiciliaria al exprocurador Murillo Karam, ahí si es rápido y expedito, pero cuantos miles hay sin sentencia, quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial, nada más lo de arriba, buenos despachos de abogados, fiscalistas, penalistas”, destacó el jefe del Ejecutivo Federal.

El presidente López Obrador enfatizó que el acceso a la justicia parece depender de influencias y relaciones, señalando al Poder Judicial como el más corrupto de los tres poderes del Estado.

El mandatario reveló que Murillo Karam fue trasladado urgentemente a cardiología en 2022, donde se sometió a una operación de urgencia por un derrame, lo que influyó en la decisión judicial.

El mandatario mexicano apuntó que en el Poder Judicial querían liberar a Murillo Karam en la pasada Semana Santa.

“Ahora es que ya se está transparentando más todo lo que tiene que ver con el Poder judicial, pero todavía debemos tener cuidado, porque esto del licenciado Murillo Karam lo querían hacer en Semana Santa y se pospuso, y ya lleva algún tiempo» Andrés Manuel López Obrador

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, obtuvo de un Tribunal Colegiado una suspensión definitiva para que su proceso lo continúe en prisión domiciliaria esto en el Caso Ayotzinapa.

Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que el exprocurador tiene derecho a este beneficio procesal y resolvieron modificar la resolución recurrida.

Detallaron que esta modificación permite que Murillo Karam permanezca en prisión preventiva justificada en su domicilio.

Además, los magistrados aclararon que no se está ordenando el cambio de la medida, sino que simplemente se está redefiniendo el lugar en el que se va a ejecutar, lo que no implica su libertad.

