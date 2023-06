Lilly Téllez no buscará candidatura presidencial

Lilly Téllez no participará en la contienda de elección de candidato de la alianza Va por México, informó en un video que publicó en sus redes sociales.

La senadora del PAN advirtió que no ve condiciones de equidad, no hay reglas claras y no sabe cómo será el financiamiento.

«He decidido que no participaré en este proceso»; Téllez dijo que el método planteado no garantiza la equidad.

Advirtió que solo les dieron una semana para organizar una elección y no garantizan las reglas del origen del financiamiento.

Ya se dio cuenta: AMLO

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la decisión de la senadora Lilly Téllez.

“Ya se dio cuenta de que no es la escogida, ya se dio cuenta”, dijo AMLO, después ser informado sobre la resolución de Téllez.

“Algunos ya se están dando cuenta y otros ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí porque quieren sacar una plurinominal, van a cobrar por su servicio. Ya está resuelto, ‘en las alturas’ ya decidieron Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

