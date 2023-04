Llama arzobispo a católicos a dejar corrupción y ambición

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, llamó «a todos aquellos que hacen el mal» a cesar sus ambiciones y dejar de corromper, a fin de que comiencen a respetar la vida humana y entiendan que destruirla ofende a Dios.

Desde la Misa Crismal celebrada este Martes Santo, el arzobispo señaló que debido a la muerte y criminalidad, México parece una sociedad derrotada y atrapada en una espiral de violencia y corrupción.

Víctor Sánchez Espinosa pidió a criminales dejar de hacer el mal, pues les recordó que, a pesar de sus acciones, tienen aún la esperanza de ser perdonados si se arrepienten «y reparan el inmenso mal que han hecho.»

Ante este escenario, pidió a los sacerdotes, ministros y pastores no quedar al margen y defender la dignidad de las personas, pues reconoció estar preocupado por el deterioro del tejido social, la falta de caridad y que en este ambiente la esperanza parezca imposible

«La iglesia, al igual que Raquel, llora por sus hijos que ya no están, llora con padres de víctimas, viudas y huérfanos, por tantas vidas segadas tempranamente, por tanta destrucción, me preocupa el deterioro del tejido social, que la caridad no brille y la esperanza parezca imposible»