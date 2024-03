López Obrador: corrupción obstaculiza adhesión de estados a IMSS-Bienestar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que entidades gobernadas por la oposición se resisten a adherirse a la federalización del sistema público de salud, una medida que busca fortalecer y mejorar la atención médica en el país.

El mandatario mexicano identificó tres principales razones detrás de esta negativa por parte de los estados: la creencia de que tienen la capacidad para brindar el servicio de salud, la oposición a la gratuidad de los servicios médicos y la persistencia de la corrupción en ciertos espacios de salud.

Al abordar el primer punto, el presidente López Obrador destacó que algunas autoridades estatales argumentan que poseen la capacidad necesaria para garantizar la atención médica pública y no desean ceder el control al gobierno federal.

El jefe del Ejecutivo Federal enfatizó en la importancia de la colaboración entre los niveles de gobierno para lograr un sistema de salud más eficiente y equitativo para todos los mexicanos.

En cuanto al segundo argumento, el presidente López Obrador lamentó la postura de aquellos que se oponen a la gratuidad de los servicios de salud, calificándola de conservadora. Señaló que este pensamiento va en contra del principio de solidaridad y justicia social que busca promover su administración.

Por último, López Obrador destacó la persistencia de la corrupción en ciertos espacios de salud, citando el ejemplo de las farmacias privatizadas en hospitales del estado de México. Subrayó la importancia de erradicar la corrupción en el sector salud para garantizar una atención médica de calidad y transparente para todos los ciudadanos.

Por otro lado, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ofreció un avance sobre el programa IMSS-Bienestar, destacando los logros alcanzados en la formación y contratación de especialistas médicos. Gracias a las becas ofrecidas por el gobierno, el número de egresados de especialidades médicas se duplicó, alcanzando cifras récord en 2024.

Robledo informó que se han contratado miles de especialistas para fortalecer el sistema de salud, con especial énfasis en áreas críticas como anestesiología, medicina familiar y pediatría. Además, se destacó el esfuerzo por incorporar una perspectiva de género en la contratación, con un equilibrio entre hombres y mujeres en los nuevos ingresos al sistema.

En resumen, la federalización del sistema de salud en México avanza, aunque enfrenta resistencia en ciertas entidades. El gobierno de López Obrador reafirma su compromiso con la mejora de la atención médica y la lucha contra la corrupción en el sector.

¿Quiénes no se han sumado y por qué?

El presidente López Obrador señaló que continúan nueve estados sin sumarse al programa IMSS-Bienestar, donde todas ellas son gobernadas por la oposición.

Pese a que el mandatario López Obrador ha presumido tener una buena relación con ellas estos son los estados que se niegan a la adhesión:

María Teresa Jiménez – Aguascalientes – PAN María Eugenia Campos – Chihuahua – PAN Manolo Jiménez Salinas – Coahuila – PRI Esteban Villegas Villarreal – Durango – PRI Diego Sinhué Rodríguez Vallejo – Guanajuato – PAN Enrique Alfaro Ramírez – Jalisco – Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda – Nuevo León – Movimiento Ciudadano Mauricio Kuri González – Querétaro – PAN Mauricio Vila Dosal – Yucatán – PAN

Dichos estados continúan administrando sus sistemas de salud pese a la firma del acuerdo por la mayoría de los gobernadores. Al respecto, AMLO dijo en la conferencia matutina que éstos se niegan a sumarse a IMSS-Bienestar porque aseguran que tienen la capacidad de hacerse cargo de los hospitales, clínicas, nóminas, prestaciones y medicamentos, entre otros gastos.

“¿Qué argumentan los nueve estados que no han aceptado? Unos, que no hay que desconocer sus razones, porque sostienen que tienen capacidad para garantizar el servicio de salud pública y que no quieren la federalización, quieren mantener ellos la responsabilidad y facultades. Lo segundo, es que aunque parezca inferible, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo, y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador, porque sostienen que es populismo y paternalismo. ¿Cómo no se les va a cobrar? ¿Cómo no va a haber cuota de recuperación?”, cuestionó AMLO.

Foto: X

