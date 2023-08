López Obrador critica actitud de «Alito» contra Beatriz Paredes

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó la posible salida de Beatriz Paredes como aspirante a candidata presidencial del frente opositor.

Lo anterior, después que Alejandro «Alito» Moreno, líder nacional del PRI, afirmará que las encuestas no favorecen a Paredes, en comparación con la panista Xóchitl Gálvez.

López Obrador insistió en que la oposición tenía previsto que Xóchitl Gálvez fuera la candidata presidencial, incluso desde antes de que comenzara la contienda.

«¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta? Eso ya está planchado desde hace tiempo, se los dije, aquí se los dije, ¿Desde hace cuánto? Desde hace dos meses, pero todavía ahí andan» Andrés Manuel López Obrador

AMLO ironizó que “el asunto se está poniendo interesante porque están todos pidiendo que la señora (Paredes) decline, sí, no quieren ningún riesgo, es que ya hicieron compromisos«.

«¿Cómo van a ir a decirles a los mandamás que no salió?, no, no me equivoco los conozco muy bien, son muy burdos, son predecibles y se les ve”, resaltó el presidente.

«Imagínense que el presidente de un partido diga que ya no, ya hazte a un lado y que salgan otros del mismo partido a decir: no, no, no, no, no te hagas a un lado. ¡Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta!»

Encuestas que no favorecen

El lunes pasado, «Alito» Moreno declaró ante medios de comunicación que las encuestas no favorecen a la priista Beatriz Paredes frente a su contrincante, Xóchitl Gálvez.

«Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México» Alejandro Moreno

Agregó que “el partido está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre” y adelantó que este miércoles daría un mensaje para fijar su postura.

Ante esto, en sus redes sociales, Paredes aseguró que consideraba “conveniente”, antes de tomar cualquier decisión, conocer los resultados de las encuestas del frente opositor.

“Son las únicas encuestas válidas para el efecto de incidir en la definición de la coordinación del frente”, subrayó.

Más tarde, Moreno aclaró que el PRI apoyará a la ganadora del proceso opositor, ya sea Paredes o Gálvez. A su vez, la aspirante priista dijo que respetará la decisión que tome el partido.

Declaración de Beatriz Paredes. pic.twitter.com/9XS0nMU9Gn — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 29, 2023

