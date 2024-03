López Obrador critica al INE por restricciones en mañaneras

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), comparándolo con «la inquisición», tras recibir sanciones por contenido en sus conferencias matutinas.

El mandatario lamentó que el INE le prohíba el uso del término «oligarquía corrupta», considerando la medida como una excesiva restricción. Buscó alternativas como «mafia del poder» o «conservadurismo corrupto».

Esta no es la primera vez que López Obrador se enfrenta al INE. Recientemente, fue obligado a retirar una entrevista de sus redes sociales, alegando censura. Aunque acató la medida, expresó su inconformidad y predijo una futura liberación del contenido.

Todo ello luego de que el Instituto determinó que los dichos del presidente López Obrador en las mañaneras de los días 2, 6, 7, 8 y 9 de marzo “podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2023-2024″.

“Están los del INE muy estrictos, están como la inquisición, ahora fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de ‘oligarquía corrupta’, no voy a poder hablar de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo”, dijo el mandatario al inicio de su conferencia de este martes.

El presidente ha sido objeto de múltiples sanciones del INE, incluyendo la modificación de contenido en sus conferencias por comentarios sobre la sucesión presidencial.

Foto: Archivo El Ciudadano

